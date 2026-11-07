به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام سید روح‌الله سجادی‌فر با بیان اینکه کاروان‌های شهدای گمنام استان سیستان و بلوچستان در ایام فاطمیه ۱۴۰۵ با شعار «شهیدانه عهد می‌بندیم؛ فاطمی ادامه می‌دهیم» در سطح استان فعالیت خواهند کرد.

وی افزود:: پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در فرودگاه بین المللی زاهدان مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا استان سیستان و بلوچستان، ادامه داد: پس از انجام تشریفات نظامی و مراسم استقبال، پیکر مطهر این شهدای والامقام طبق برنامه ریزی صورت گرفته از ۱۷ آبان‌ماه لغایت ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، در برنامه‌های فرهنگی سطح استان، از جمله تجمعات شبانه مردمی حضور پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: آئین تشییع و بدرقه این شهدای والامقام، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، برگزار خواهد شد که ساعت و مکان برنامه، متعاقبا از طریق کانال‌های رسمی کمیته مرکزی خادمین شهدا استان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام پس از تشییع، در شهرستان‌های زاهدان و سراوان خاکسپاری خواهند شد.

وی همچنین در پایان از تمامی مردم ولایت‌مدار و شهید پرور استان سیستان و بلوچستان جهت حضور در برنامه‌های کاروان شهدای گمنام دعوت بعمل آورد.