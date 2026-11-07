به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان خضرایی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به حادثه خط لوله بیدبلند-شیراز که جمعه ۱۵ آبان در محدوده شهر گچساران، بر اثر بی‌احتیاطی پیمانکار شهرداری و تجاوز به حریم خط لوله فشار قوی دچار پارگی و انفجار شده بود، گفت: با اقدام‌های فوری تیم‌های واکنش سریع و مدیریت دقیق تغییر آرایش خطوط، تعمیر خط مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید و جریان گاز در این مسیر دوباره برقرار شد.

وی ادامه داد: از نخستین لحظه‌های وقوع حادثه، همه ظرفیت عملیاتی برای مدیریت شرایط به میدان آمد، ایمن‌سازی محدوده، کنترل شرایط اضطراری و جلوگیری از گسترش پیامد‌های حادثه در اولویت قرار گرفت و هم‌زمان با هماهنگی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، تغییر آرایش خطوط و تمهیدات لازم برای تأمین گاز مشترکان، به‌ویژه مصرف‌کنندگان مهم صنعتی و خانگی، اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ارزیابی این عملیات بیان کرد: سرعت عمل در مدیریت بحران و توان عملیاتی نیرو‌های شرکت در منطقه ۵ عملیات انتقال گاز، مانع از گسترش پیامد‌های این حادثه و اختلال در تأمین گاز مشترکان شد. در کنار آن، هدف اصلی در این ساعت‌های حساس، مدیریت فنی حادثه و حفظ پایداری شبکه انتقال گاز به‌صورت هم‌زمان که هر دو مورد به خوبی انجام شد.

خضرایی با تأکید بر اهمیت صیانت از حریم خطوط لوله، یادآور شد: این حادثه که ناشی از فعالیت غیرمجاز در محدوده حریم خطوط فشار قوی بوده، بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیت‌های جانبی در مجاورت شبکه را برجسته کرد. با این حال، واکنش منسجم واحد‌های عملیاتی و هماهنگی با شرکت‌های همکار، منجر به بازگشت سریع خط لوله به چرخه بهره‌برداری شد.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، به‌ویژه فرماندار گچساران، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، از تلاش و تعهد کارکنان منطقه ۵ عملیات انتقال گاز تقدیر کرد و گفت: عبور موفق از این شرایط، حاصل مسئولیت‌پذیری، آمادگی عملیاتی و اقدام هماهنگ همه مجموعه‌های حاضر در میدان بود.