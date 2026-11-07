ایمان اکبرزاده به عنوان تنها داور ایرانی تکواندو، در بازی‌های المپیک جوانان داکار حضور خواهد داشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک جوانان داکار از ۱۷ تا ۲۱ آبان‌ماه برگزار می‌شود و ایمان اکبرزاده به‌عنوان تنها داور ایرانی در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

در مجموع، داورانی از ۲۰ کشور جهان برای قضاوت در این مسابقات دعوت شده‌اند که اکبرزاده تنها نماینده ایران در جمع داوران این رویداد بین‌المللی است.

همچنین عسل گل‌تپه و بنیامین صفاریان دو نماینده ایران در بخش ورزشکاران این رقابت‌ها خواهند بود.