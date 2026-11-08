مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از ثبت‌نام بیش از ۴ هزار کارجو و ثبت ۲۹۵ فرصت شغلی از سوی ۹۱ کارفرما در سامانه جست و جوی شغل امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، از ابتدای امسال تاکنون، ۴ هزار و ۱۵۸ متقاضی کار در سامانه جست و جوی شغل ثبت‌نام کرده‌اند و ۹۱ کارفرما هم ۲۹۵ فرصت شغلی را برای جذب نیروی کار ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش سامانه جست و جوی شغل در ساماندهی بازار کار، افزود: این سامانه در راستای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، توسعه خدمات اشتغال و تسهیل ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان استفاده می‌شود و بستری مناسب برای ثبت و رصد فرآیند عرضه و تقاضای نیروی کار در استان فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به روند معرفی و جذب نیروی کار در بستر این سامانه، گفت: در همین بازه زمانی، هزار و ۳۵۶ مورد معرفی به کارفرما انجام شده که از این تعداد، ۹۳۰ مورد به جذب نیرو منجر شد.

علی لقمانی، پایش مستمر شاخص‌های بازار کار و ارزیابی عملکرد سامانه را از برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و افزود: رصد مستمر اطلاعات و بررسی نتایج عملکرد سامانه، با هدف افزایش اثربخشی برنامه‌های اشتغال‌زایی، بهبود فرآیند تطبیق نیروی کار با فرصت‌های شغلی و ارتقای وضعیت بازار کار استان دنبال می‌شود.