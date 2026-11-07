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ببیشترین میزان بارشهای سامانه اخیر با ۱۳۹ میلیمتر در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارش سامانه اخیر در نقاط مختلف استان به این شرح است.
آلونی: ۳۲.۵
ارجنک: ۲۶.۱
اردل: ۱۹.۰
امام قیس: ۱۷.۰
ایلبگی: ۱۶.۶
بازفت: ۸۵.۱
بروجن: ۷.۶
بلداجی: ۸.۱
بن: ۲۳.۵
جونقان: ۳۰.۷
چالشتر: ۱۹.۴
دزک: ۱۴.۱
دشتک: ۳۱.۵
دوآب صمصامی: ۶۳.۶
سامان: ۱۸.۸
سرخون: ۲۴.۷
سودجان: ۳۷.۱
سورشجان: ۲۳.۷
شلمزار: ۱۸.۶
شهرکرد: ۱۲.۳
فارسان: ۲۶.۶
فرخ شهر: ۱۲.۹
کوانک: ۷۵.۸
کوهرنگ: ۱۳۹.۰
لردگان: ۳۳.۸
لیرابی: ۴۰.۳
مال خلیفه: ۲۵.۹
مرغملک: ۳۴.۰
هوره: ۱۷.۷