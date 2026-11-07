به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارش سامانه اخیر در نقاط مختلف استان به این شرح است.

آلونی: ۳۲.۵

ارجنک: ۲۶.۱

اردل: ۱۹.۰

امام قیس: ۱۷.۰

ایلبگی: ۱۶.۶

بازفت: ۸۵.۱

بروجن: ۷.۶

بلداجی: ۸.۱

بن: ۲۳.۵

جونقان: ۳۰.۷

چالشتر: ۱۹.۴

دزک: ۱۴.۱

دشتک: ۳۱.۵

دوآب صمصامی: ۶۳.۶

سامان: ۱۸.۸

سرخون: ۲۴.۷

سودجان: ۳۷.۱

سورشجان: ۲۳.۷

شلمزار: ۱۸.۶

شهرکرد: ۱۲.۳

فارسان: ۲۶.۶

فرخ شهر: ۱۲.۹

کوانک: ۷۵.۸

کوهرنگ: ۱۳۹.۰

لردگان: ۳۳.۸

لیرابی: ۴۰.۳

مال خلیفه: ۲۵.۹

مرغملک: ۳۴.۰

هوره: ۱۷.۷