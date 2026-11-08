مدیرعامل گلنور: توسعه محصولات دانش‌بنیان و صادرات، مسیر آینده صنعت روشنایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد امینی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان گلنور، با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه این مجموعه صنعتی گفت: گلنور با بنیان‌گذاری اصغر امینی فعالیت خود را آغاز کرد و امروز فرزندان او با تکیه بر تجربه نسل گذشته، دانش فنی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های روز، مسیر توسعه و گسترش این مجموعه را ادامه می‌دهند.

وی افزود: گلنور با تولید حدود ۲۷۰ نوع محصول در حوزه روشنایی، از چراغ‌های داخلی و بیرونی تا محصولات تخصصی و دانش‌بنیان، ظرفیت تولید سالانه سه میلیون چراغ را دارد.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان گلنور گفت: چراغ‌های ضدانفجار مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی از جمله محصولات تخصصی تولید دانش بنیان گلنور است. این شرکت همچنین با توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به دنبال تبدیل شدن از یک تولیدکننده چراغ به مجموعه‌ای دانش‌محور است.

امینی با بیان اینکه گلنور از سال ۱۳۸۰ فعالیت صادراتی خود را آغاز کرده است، گفت: محصولات این مجموعه اکنون به حدود ۳۰ کشور، از جمله کشور‌های خاورمیانه و منطقه مشترک‌المنافع صادر می‌شود.

وی به‌روزرسانی دانش فنی، ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و پایبندی به استاندارد‌های بین‌المللی را از عوامل توسعه بازار‌های صادراتی این شرکت دانست.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما

مدیرعامل شرکت دانش بنیان گلنور با اشاره به سوابق صادراتی این شرکت افزود: گلنور تاکنون ۱۰ دوره به‌عنوان صادرکننده برتر استانی و پنج دوره به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شده و امسال نیز عنوان صادرکننده نمونه ملی را کسب کرده است؛ افتخاری که در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور از این مجموعه تجلیل شد.

امینی همچنین با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: حمایت از ورزش و فعالیت‌های اجتماعی نیز بخشی از رویکرد گلنور بوده است که تیم بسکتبال گلنور از نمونه‌های شاخص این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.