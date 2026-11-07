





به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، این مجموعه هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، با همکاری و مشارکت گروه فرهنگی‌هنری مسلم، میزبان نوانمایش «مسلم» خواهد بود. این اثر نمایشی از سه‌شنبه ۱۹ آبان تا پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، به مدت ۱۰ شب، در دو سانس ۱۷:۴۵ و ۲۰:۴۵ اجرا می‌شود.

نوانمایش «مسلم» روایت تازه گروه فرهنگی‌هنری مسلم از تاریخ صدر اسلام است؛ داستان آدم‌هایی که طغیان رودخانه‌ای، سرنوشت و ماجراهایشان را به یکدیگر پیوند می‌زند و در میان امواج تاریکی، یافتن راهی روشن را دشوار می‌کند. این اثر به نویسندگی مسعود اسماعیلی و سید مرتضی هاشمی‌گلپایگانی و کارگردانی مسعود اسماعیلی تولید شده است. علاقه‌مندان برای رزرو بلیت و حضور در اجراهای این نمایش می‌توانند به وب‌سایت گروه فرهنگی‌هنری مسلم به نشانی moslemgroup.ir مراجعه کنند.

۲ اجرای دیگر در برنامه‌های فاطمیه پردیس تئاتر تهران

در کنار اجرای نوانمایش «مسلم»، پردیس تئاتر تهران در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه نیز میزبان دو اجرای نمایشی متناسب با مناسبت ایام فاطمیه بود.

نمایش «مهمانان ترس» از تولیدات نمایشی دانش‌آموزان مجتمع سراج، در چارچوب سیزدهمین دوره سوگواره دانش‌آموزی فاطمیون روی صحنه رفت. این اجرا فرصتی برای حضور دانش‌آموزان در عرصه تئاتر و ارائه تجربه‌های هنری آنان در قالب یک برنامه فرهنگی و مناسبتی است. گروه دانش‌آموزی مجتمع سراج پیش از این نیز با اجرای نمایش‌های «منبر» و «غربال» در پردیس تئاتر تهران حضور داشته است.

همچنین نمایش مذهبی «راز خیبر» به همت گروه فرهنگی شهید سید کاظم سجادیان و با میزبانی پردیس تئاتر تهران، ویژه بانوان اجرا شد. این اثر با محوریت روایت‌هایی از تاریخ اسلام و با نگاهی به واقعه خیبر، در دو سانس ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۶:۰۰ در سالن استاد مشایخی روی صحنه رفت.

میزبانی از این آثار نمایشی در کنار اجرای پیش‌روی نوا نمایش «مسلم»، بخشی از برنامه‌های پردیس تئاتر تهران برای پاسداشت ایام فاطمیه و فراهم کردن زمینه حضور گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری در این مناسبت مذهبی است.