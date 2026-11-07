معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اجرای سومین سال پویش «نبض انرژی» با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی شیراز و پردیس خبر داد و اعلام کرد امسال ۶۰۰ میلیارد تومان جوایز تشویقی به مشارکت‌کنندگان این طرح اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امید شاکری با تأکید بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأمین پایدار گاز صنایع افزود: صنعت پتروشیمی علاوه بر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌های خود، اقدام‌هایی را برای مدیریت مصرف گاز در سایر بخش‌ها در قالب پویش «نبض انرژی» دنبال می‌کند.

وی گفت : تفاهم‌نامه سومین سال اجرای این پویش میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های پتروشیمی شیراز و پردیس امضا شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور افزود: کاهش مصرف گاز در بخش‌های دیگر می‌تواند زمینه تأمین پایدار خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و استمرار تولید در این صنعت را فراهم کند.

شاکری هدف اصلی پویش «نبض انرژی» را تشویق مردم به کاهش مصرف گاز از طریق راهکار‌های ساده و بدون کاهش سطح رفاه دانست و گفت: مدیریت مصرف در بخش خانگی و سایر بخش‌ها امکان تخصیص گاز بیشتر به صنایع و حفظ چرخه تولید را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه استمرار فعالیت صنعت پتروشیمی آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، افزود: افزایش تولید ناخالص داخلی، تأمین نیاز‌های روزمره مردم و بهره‌مندی صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سهامداران شرکت‌های پتروشیمی از جمله پیامد‌های مثبت تداوم تولید در این صنعت است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با اشاره به تأکید دولت و رئیس‌جمهوری بر مدیریت مصرف انرژی، ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکت ملی گاز ایران، سایر سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، اهداف این پویش محقق شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون بیش از ۵۲۰ هزار مشترک در پویش «نبض انرژی» ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین بیش از ۱۲ میلیارد تومان از منابع حاصل از مدیریت مصرف گاز به فعالیت‌های عام‌المنفعه اختصاص یافته و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان جوایز نقدی و تجهیزات حوزه انرژی به مشارکت‌کنندگان اهدا شده است.

در سومین سال اجرای این پویش نیز ۶۰۰ میلیارد تومان جوایز تشویقی برای مشارکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و مشارکت به پایگاه اینترنتی nabzenergy.ir مراجعه کنند.