وقتی در نیمه پاییز، زندگی رنگ و بویی تازه می‌گیرد

وقتی در نیمه پاییز، زندگی رنگ و بویی تازه می‌گیرد

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ با تشدید فعالیت سامانه بارشی، تقریبا نیمی از آسمان کشور ابری و بارانی است و شدت بارش‌ها در نیمه غربی کشور و دامنه‌های زاگرس نمود بیشتری یافته است.

سازمان هواشناسی برای پنج استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، و بخش‌هایی از استان‌های خوزستان، لرستان و کردستان «هشدار سطح قرمز» صادر کرده است.

بر اساس داده‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، استان‌های کردستان و مازندران با دریافت بین ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان نزولات جوی را به خود اختصاص داده‌اند.

کارشناسان و نهاد‌های مدیریت بحران با توجه به حجم بالای بارش‌ها و احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و رعایت توصیه‌های ایمنی توسط شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید کرده‌اند.

سعید حاجی زاده گزارش می‌دهد: