به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر شکرالله سلمان‌زاده با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری سل، بیان کرد: سرفه‌های بیش از دو هفته به‌ویژه همراه با خلط خونی، تب، ضعف، بی‌حالی و کاهش وزن از علائمی هستند که باید جدی گرفته شوند و افراد در صورت مشاهده این نشانه‌ها، برای بررسی و تشخیص به پزشک مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: سل یک بیماری عفونی و واگیردار است که عمدتاً از طریق هوا و در تماس نزدیک و طولانی‌مدت با فرد مبتلا به سل ریوی فعال منتقل می‌شود. با وجود درمان‌های مؤثر، این بیماری همچنان در جامعه وجود دارد و مهم‌ترین چالش در کنترل آن، تشخیص ندادن به‌موقع بیماران است؛ زیرا افراد مبتلا در صورت عدم شناسایی می‌توانند بیماری را به دیگران منتقل کنند.

دکتر سلمان‌زاده با بیان اینکه سل علاوه بر ریه می‌تواند اندام‌های دیگری مانند غدد لنفاوی، استخوان‌ها، مفاصل، کلیه‌ها، چشم و دستگاه عصبی را درگیر کند، افزود: بزرگ شدن غدد لنفاوی، به‌ویژه در ناحیه گردن و درد‌های مزمن استخوانی یا مفصلی نیز ممکن است از علائم سل خارج‌ریوی باشند که تشخیص آنها معمولاً به بررسی‌های تخصصی و گاهی نمونه‌برداری نیاز دارد.

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در خوزستان آزمایش خلط را از مهم‌ترین روش‌های تشخیص سل ریوی دانست و تصریح کرد: در صورت نیاز، تصویربرداری از قفسه سینه و سایر بررسی‌های پزشکی نیز انجام می‌شود. خوشبختانه آزمایش تشخیص سل در مراکز بهداشتی و درمانی به‌صورت رایگان در دسترس است و افراد دارای علائم مشکوک می‌توانند برای بررسی به این مراکز مراجعه نمایند.

دکتر سلمان‌زاده با اشاره به تفاوت سل نهفته و فعال توضیح داد: در سل نهفته، میکروب در بدن باقی می‌ماند، اما فرد علائم بیماری را ندارد و ناقل بیماری نیست. با این حال، در صورت تضعیف سیستم ایمنی، احتمال فعال شدن بیماری وجود دارد. کودکان زیر پنج سال، سالمندان، افراد مبتلا به دیابت و بیماری‌های مزمن و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سل فعال هستند.

وی افزود: پس از تشخیص سل در یک فرد، اعضای خانواده و سایر تماس‌های نزدیک او باید از نظر ابتلا به سل فعال و نهفته بررسی شوند. این اقدام به شناسایی زودهنگام بیماران و پیشگیری از انتشار بیماری کمک می‌کند. همچنین، تهویه مناسب محیط و رعایت توصیه‌های بهداشتی در کاهش خطر انتقال مؤثر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر ضرورت تکمیل دوره درمان گفت: درمان سل معمولاً حداقل شش ماه طول می‌کشد و در برخی موارد، از جمله سل استخوانی یا دستگاه عصبی، ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشد. در این میان، مصرف منظم دارو‌ها و پرهیز از قطع خودسرانه درمان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بی‌نظمی در مصرف دارو می‌تواند موجب شکست درمان، عود بیماری و بروز مقاومت دارویی شود.

وی در پایان، تشخیص به‌موقع را مهم‌ترین راهکار کنترل و پیشگیری از انتشار سل در جامعه دانست و تأکید کرد: هر فردی که بیش از دو هفته سرفه می‌کند یا دچار خلط خونی شده است، باید برای بررسی به پزشک مراجعه کند. شناسایی بیماران، بررسی اطرافیان و پیگیری درمان تا پایان دوره تجویزشده، نقش مهمی در کنترل این بیماری دارد.