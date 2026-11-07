جمعی از دوستان یزدی در اقدامی خداپسندانه و خیرخواهانه، با حضور در ستاد دیه استان، با اهدای مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان زمینه‌ساز آزادی ۲ نفر از از زندانیان جرائم غیرعمد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ این جمع دوستانه با مراجعه به ستاد مردمی رسیدگی به دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان، مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان را به نیت خشنودی خداوند متعال، افزایش خیر و برکت در کسب‌وکار و سلامتی جهت آزادی ۲ زندانی غیرعمد اهدا کردند.

در این حضور صمیمانه که آقایان «محمدرضا وهاب‌پور»، «سپهر گلشن» و «سید رضا خدام‌زاده» در محل ستاد دیه حضور داشتند، از مشارکت و همراهی دوست دیگرشان «میلاد توحیدی‌فرد» که در این دیدار حضور نداشت، اما در این کار خیر سهیم بود نیز قدردانی شد.

گفتنی است این دوستان، انگیزه‌ی این حرکت انسان‌دوستانه را لبیک به ندای نوع‌دوستی، گره‌گشایی از کار همنوعان گرفتار و دمیدن دوباره‌ی امید به کانون گرم خانواده‌های زندانیان نیازمند عنوان کردند؛ به این امید که هرچه زودتر سایه‌ی سرپرستان خانواده‌ها بر سر عزیزانشان بازگردد.