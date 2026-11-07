

به گزارش علی اصغر صفری راد گفت :به علت ریزش کوه در پنج نقطه از مسیر ریلی دورود استان لرستان در محدوده ی سپیددشت تا تنگ هفت در پی بارندگی‌های اخیر،عملیات امداد رسانی و انتقال مسافران به مقصد از طریق اتوبوس در حال انجام است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد :در این زمینه ۲۰ دستگاه اتوبوس به شهرهای دورود و ازنا برای انتقال مسافران به شهرهای محل سکونت آنها انجام گرفته است.

وی بیان کرد: هزار و ۲۰۰ نفر مسافر از این مسیر تردد داشتند که تاکنون هزار نفر از آنها به مقصد از طریق اتوبوس انجام شده و انتقال دیگر مسافران هم در حال انجام است.