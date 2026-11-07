انتقال مسافران قطار سراسری در مسیر ریلی دورود لرستان به مقصد
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان از انتقال هزار نفر از مسافران قطار سراسری جنوب در مسیر ریلی دورود خبر داد و گفت:این افراد پس از انسداد مسیر ریلی بر اثر ریزش کوه و توقف حرکت قطارها با ۲۰ دستگاه اتوبوس به مقصد جابه جا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛علی اصغر صفری راد گفت:به علت ریزش کوه در پنج نقطه از مسیر ریلی دورود استان لرستان در محدوده ی سپیددشت تا تنگ هفت در پی بارندگیهای اخیر،عملیات امداد رسانی و انتقال مسافران به مقصد از طریق اتوبوس در حال انجام است.
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد:در این زمینه ۲۰ دستگاه اتوبوس به شهرهای دورود و ازنا برای انتقال مسافران به شهرهای محل سکونت آنها انجام گرفته است.
وی بیان کرد: هزار و ۲۰۰ نفر مسافر از این مسیر تردد داشتند که تاکنون هزار نفر از آنها به مقصد از طریق اتوبوس انجام شده و انتقال دیگر مسافران هم در حال انجام است.