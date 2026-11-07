وزیر نیرو، از سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلاری در صنعت برق خبر داد و گفت: با وجود شرایط دشوار جنگ و محدودیت‌های موجود، میزان تأمین برق صنایع نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ درصد افزایش یافته و تلاش شده است برق موردنیاز واحد‌های پتروشیمی نیز بدون وقفه تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت صنعت برق کشور، برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش ظرفیت تولید انرژی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو، تقویت توان داخلی در تأمین تجهیزات، قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت برق و حرکت به سمت خوداتکایی است.

وی با تأکید بر اینکه خوداتکایی نباید به افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان منجر شود، افزود: در این زمینه تلاش می‌کنیم نقشه راهی تدوین کنیم که ضمن تقویت ظرفیت‌های تولید داخل، مردم و مصرف‌کنندگان متحمل هزینه‌های اضافی نشوند. دولت نیز از این برنامه‌ها حمایت خواهد کرد و در تلاش هستیم با استفاده از مشوق‌های مختلف، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنیم.

سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در صنعت برق

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق گفت: امسال حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده است و برنامه داریم با فراهم‌کردن بستر‌های لازم، زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به ضرورت شناسایی موانع و گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم تا حمایت لازم از فعالان این بخش صورت گیرد.

توسعه همکاری‌های برقی با بلاروس و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری

وزیر نیرو همچنین از برنامه‌ریزی برای ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق و توسعه همکاری‌های فنی و مهندسی با بلاروس، روسیه، ایتالیا و کشور‌های منطقه خبر داد.

علی آبادی با اشاره به درخواست بلاروس برای انتقال فناوری و دریافت خدمات فنی و مهندسی از ایران افزود: ظرفیت صنعت برق کشور طی چهار دهه گذشته حدود ۱۴ برابر افزایش یافته، در حالی که جمعیت کشور ۲.۵ برابر شده است.

به گفته او تاکنون حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده و برای جذب ۲ میلیارد دلار سرمایه دیگر نیز برنامه‌ریزی شده است. همچنین سازوکار‌های حمایتی برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و رفع موانع اجرایی در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو تأکید کرد ایران علاوه بر توسعه همکاری‌های برقی با روسیه و بلاروس، مذاکراتی با طرف‌های ایتالیایی و کشور‌های منطقه دارد و آمادگی دارد در حوزه‌هایی که از توان مهندسی برخوردار است، در کشور‌های دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند.

توسعه تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر

وزیر نیرو با اشاره به تجربه کشور‌های جهان در توسعه تولید پراکنده و غیرمتمرکز برق گفت: در بسیاری از کشورها، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه الگو‌های تولید پراکنده با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار انرژی دنبال می‌شود و این رویکرد در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه این الگو‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند و به سرمایه‌گذاران امکان دهد بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق ظرفیت‌های تولیدی ایجادشده تأمین کنند.

علی‌آبادی تأکید کرد: فراهم‌کردن مشوق‌های مناسب و ایجاد بستر‌های قانونی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه ظرفیت تولید برق کشور کمک کند.

حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات داخلی

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت‌های فعال در صنعت برق گفت: تأمین تجهیزات، قطعات و مواد اولیه موردنیاز شرکت‌های داخلی و رفع موانع تولید باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه‌های تخصصی صنعت برق در معرفی توانمندی‌های داخلی افزود: برگزاری این نمایشگاه‌ها فرصتی برای ارائه دستاورد‌های شرکت‌های ایرانی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور و توسعه همکاری میان فعالان این صنعت است.

وی افزود: تقویت توان شرکت‌های داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید تجهیزات، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و ظرفیت‌های کشور را برای تأمین نیاز‌های صنعت برق افزایش دهد.

رشد ۳ درصدی تأمین برق صنایع در شرایط جنگی

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع در شرایط جنگ گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص ایجادشده، تلاش شد برق موردنیاز بخش صنعت با کمترین اختلال تأمین شود.

وی افزود: در مقطع مورد اشاره، حدود ۲۰ درصد از نیاز برق صنایع تأمین می‌شد و خوشبختانه برق واحد‌های پتروشیمی قطع نشد و نیاز این واحد‌ها نیز تأمین شد.

وزیر نیرو گفت: در مجموع، میزان تأمین برق کل صنایع در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳ درصد افزایش داشته است که این موضوع از نظر حفظ استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی و حمایت از تولید اهمیت دارد.

وی در عین حال بر ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی تأکید کرد و گفت: باید در کنار توسعه ظرفیت‌های تولید برق، به سمت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی حرکت کنیم تا بتوانیم از منابع موجود بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

توسعه صادرات برق در کنار تأمین نیاز داخلی

موضوع صادرات برق و برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه این بخش نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو بود. در این زمینه، ضرورت توجه هم‌زمان به تأمین پایدار نیاز داخلی، افزایش ظرفیت تولید و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی مورد تأکید قرار گرفت.

وزیر نیرو در مجموع، توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، تقویت سازندگان داخلی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری را از محور‌های مهم برنامه‌های صنعت برق کشور عنوان کرد.