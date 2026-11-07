

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر رودخانه‌ها و سواحل این شرکت با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای امسال گفت: تاکنون ۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی، حدود ۲.۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها آزادسازی و یک کیلومتر نیز ساماندهی شده است.

ناصرکامیارفرد افزود: در حال حاضر عملیات لایروبی در پنج رودخانه در شهر‌ستان‌های مختلف استان در حال اجرا است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، لایروبی و احداث دیوار ساحلی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطر سیلاب است، گفت: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت گذردهی جریان آب و جلوگیری از بروز خسارت در زمان بارندگی‌های شدید انجام می‌شود.

وی همچنین از صدور سند مالکیت برای ۱۳۹ هکتار از بستر رودخانه‌های استان خبر داد و آن را اقدامی مهم در راستای تثبیت مالکیت و حفاظت از رودخانه‌ها عنوان کرد.

کامیار فرد در پایان گفت: ایمن‌سازی بستر و حریم رودخانه‌ها با هدف کاهش خطر سیلاب و افزایش آمادگی برای مواجهه با سیلاب‌های احتمالی در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای استان یزد قرار دارد.