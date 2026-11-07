به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار امیریان، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، به همراه فرمانده انتظامی قرچک، با حضور در منزل جانباز محمدتقی رشید، با وی و خانواده محترم ایشان دیدار و گفتگو کردند.

سردار امیریان در این دیدار، ضمن تجلیل از روحیه ایثارگری و فداکاری جانبازان، اظهار داشت: جانبازان یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس و نمادهای زنده مقاومت، عزت و سربلندی ملت ایران هستند. وی تأکید کرد که امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون جان‌فشانی‌ها و ازخودگذشتگی مردانی است که برای دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از سلامتی و آسایش خود گذشتند.

وی همچنین افزود: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه ادای دین به انسان‌هایی است که با ایثار و فداکاری خود، مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را هموار کرده‌اند.

در پایان این دیدار، سردار امیریان با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای به رسم یادبود، از مقام والای جانباز قطع نخاع، محمدتقی رشید، تجلیل نمود.

جانباز نیروی انتظامی، محمدتقی رشید، در سال ۱۳۹۱ حین انجام مأموریت در درگیری با اراذل و اوباش در منطقه نیاوران تهران، دچار ضایعه قطع نخاع شد.