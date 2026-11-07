استقبال پر شور مردم از سه شهید گمنام در چرام
مراسم استقبال و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام با حضور پرشور آحاد مردم و مسئولان در شهر چرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آیین معنوی استقبال از شهدای گمنام که اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان استانی و محلی حضور داشتند، حاضران با چشمانی بارانی و دلهایی مالامال از اندوه و افتخار، از پیکرهای مطهر این کبوتران سبکبال استقبال کردند.
سرهنگ شریفی فرمانده ناحیه مقاومت چرام گفت: ۲ پیکر شهدای گمنام امروز میهمان دانش آموزان در مدارس شهر چرام، و روستای کره شهبازی بودند.
مقصد بعدی شهدای خوشنام سرفاریاب و پس از آن شرکت در تجمعات شبانه مصلی حضرت ابوطالب چرام است.