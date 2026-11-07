

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه تراکتور پیش از آغاز دیدار برابر خیبر، با اهدای کفش طلا از امیرحسین حسین‌زاده تجلیل کرد؛ بازیکنی که با عبور از رکورد محمد ابراهیمی، عنوان بهترین گلزن تاریخ این باشگاه در رقابت‌های لیگ برتر را به دست آورده است.

حسین‌زاده با گلزنی مقابل صنعت نفت، شمار گل‌های خود با پیراهن تراکتور در لیگ برتر را به عدد ۳۲ رساند و در ۲۵ سالگی به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ این تیم قرار گرفت.

پیش از این، محمد ابراهیمی با ۳۱ گل رکورددار گلزنی تراکتور در لیگ برتر بود و محمد عباس‌زاده نیز با ۳۰ گل در جایگاه سوم قرار داشت.