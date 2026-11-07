رئیس‌جمهور برنامه عملیاتی دولت برای مدیریت مصرف انرژی را در سه سطح دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی، بخش اقتصادی و تولیدی و همچنین بخش عمومی و خانگی تشریح کرد وخواستار استقرار سازوکار نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در ادامه سلسله تدابیر و هماهنگی‌های دولت برای تأمین پایدار انرژی و عبور بدون چالش از زمستان پیش‌رو، با اولویت صیانت از چرخه تولید و جلوگیری از اعمال محدودیت در تأمین گاز صنایع، برنامه مدیریت مصرف انرژی کشور از مرحله طراحی، هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل‌ها وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد.

در این مرحله، با فعال‌سازی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان‌ها، استقرار سازوکار رصد و پایش لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها و مشارکت بخش‌های اقتصادی و عمومی، اجرای میدانی برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، جلسه هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوخت، صبح امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیران کشور و نیرو، سرپرست وزارت نفت، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاونان و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

با استمرار مدیریت و هماهنگی دستگاه‌ها، می‌توانیم زمستان را بدون محدودیت در تأمین گاز صنایع پشت سر بگذاریم

آقای پزشکیان در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مجموعه‌های وزارت نیرو و وزارت نفت، اظهار داشت: به‌رغم همه ناترازی‌ها و شرایط خاص کشور، با تلاش و مسئولیت‌پذیری مدیران توانسته‌ایم در تأمین و توزیع انرژی و سوخت وقفه‌ای ایجاد نشود و بدون تردید با استمرار این روند و تقویت هماهنگی‌ها، می‌توانیم زمستان امسال را نیز بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

رئیس‌جمهور در ادامه، برنامه عملیاتی دولت برای مدیریت مصرف انرژی را در سه سطح دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی، بخش اقتصادی و تولیدی و همچنین بخش عمومی و خانگی تشریح کرد و با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به اقدامات اجرایی و قابل سنجش، خواستار استقرار سازوکار نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور شد.

مدیریت مصرف انرژی، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در سراسر کشور

آقای پزشکیان در تشریح الزامات مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی، با یادآوری مسئولیت مدیران در اجرای دستورالعمل‌های تدوین‌شده برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف سوخت، بر تشکیل فوری اتاق رصد روزانه و لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها با محوریت وزارت کشور تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد هر دستگاه اجرایی در سراسر کشور دستورالعمل‌های ابلاغی را چگونه و تا چه اندازه اجرا کرده یا اجرا می‌کند.

رئیس جمهور افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و ابلاغ‌شده، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران موظف‌اند با تشکیل جلسات منظم و مستمر مدیریت مصرف انرژی در سطوح مختلف، از طریق تعامل با صاحبان فرآیند‌ها و مسئولان ذی‌ربط، اجرای الزامات صرفه‌جویی را مطالبه و بر آن نظارت کنند.

آقای پزشکیان تصریح کرد:آموزش و توجیه نیرو‌ها در زمینه روش‌های کاهش مصرف، مهندسی و بهینه‌سازی ساختمان‌ها، اصلاح وضعیت اتاق‌ها و موتورخانه‌ها و اجرای مقررات ابلاغی، از جمله محور‌هایی است که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است برای مدیرانی که در اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی عملکرد موفقی دارند، مشوق‌ها و پاداش‌های مناسب در نظر گرفته شود و در مقابل، برای مدیرانی که عملکرد متناسبی با مسئولیت‌های محوله ندارند، رویکرد‌های تنبیهی و بازدارنده اعمال شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور، مدیریت مصرف انرژی مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در سراسر کشور است، تصریح کرد: مدیران باید بد‌مصرفی و پرمصرفی را به‌طور کامل از دستگاه‌ها، ادارات و ساختمان‌های تحت مدیریت خود حذف کنند. امروز مدیریت موفق، در گرو توانایی مدیران در صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی معنا پیدا می‌کند.

آقای پزشکیان کاهش دمای اتاق‌های اداری و استفاده کارکنان از پوشش مناسب، اورهال و بهسازی موتورخانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، تعطیلی کامل فضا‌ها و اتاق‌های بلااستفاده یا کم‌استفاده و اصلاح رویه‌های مصرف انرژی را از جمله اقداماتی برشمرد که باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: آیین‌نامه ۱۰ ماده‌ای ابلاغ‌شده برای مدیریت و صرفه‌جویی مصرف انرژی، سندی انعطاف‌پذیر و قابل تکمیل است. اگر مدیری که در میدان اجرا حضور دارد، راهکار خلاقانه، مؤثرتر و پیشنهاد بهتری برای کاهش مصرف ارائه می‌کند، باید آن را مطرح کرد، مورد بررسی قرار داد و در صورت اثربخشی، به‌عنوان تجربه موفق به سایر بخش‌ها و مناطق کشور نیز تعمیم داد.

تأمین انرژی صنایع و تولیدکنندگان، اولویت دولت؛ همراهی بخش اقتصادی برای عبور از زمستان ضروری است

رئیس‌جمهور در تشریح بخش دوم برنامه دولت برای مدیریت مصرف انرژی، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و صاحبان فرآیند‌های اقتصادی و تولیدی را مخاطب قرار داد و اظهار داشت: دولت با برگزاری جلسات منظم و مستمر، تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز صنایع و واحد‌های تولیدی را به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا تحت هر شرایطی و به‌رغم چالش‌ها و ناترازی‌های موجود، نیاز این بخش تأمین شود و گاز صنایع قطع نشود.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه تحقق این هدف مستلزم همراهی و همکاری متقابل بخش تولید و فعالان اقتصادی با دولت است، افزود: صنایع و واحد‌های تولیدی نیز باید تا حد امکان، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهند تا بتوانیم با مدیریت منابع موجود، اهداف تعیین‌شده در زمینه تأمین پایدار انرژی مورد نیاز آنها را محقق کنیم.

رئیس جمهور در همین راستا خواستار برگزاری جلسات مستمر از سوی رؤسای اصناف و اتاق‌های بازرگانی با زیرمجموعه‌های خود شد و تأکید کرد: لازم است با حضور مدیران استانی، فعالان اقتصادی و صاحبان فرآیند‌ها نسبت به تبیین شرایط کشور و تشریح راهکار‌ها و روش‌های عملی صرفه‌جویی اقدام شود و این موضوع به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.

آقای پزشکیان تصریح کرد: اگر فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع را در این مسیر به مشارکت و همکاری دعوت کنیم و ضرورت‌ها و اهداف را برای آنان به‌درستی تبیین کنیم، قطعاً همراهی و همکاری لازم را خواهند داشت. مشارکت عمومی و خانگی؛ رکن سوم برنامه دولت برای تقویت تاب‌آوری انرژی کشور

آقای پزشکیان در تشریح بخش سوم برنامه دولت، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم و نهاد‌های اجتماعی در مدیریت مصرف انرژی، سمن‌ها، نهاد‌های مردمی، بسیج، ائمه جماعات، مساجد و سایر ظرفیت‌های اجتماعی را از ارکان مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: باید شرایط ویژه کشور برای مردم تبیین شود تا همگان بدانند امسال برای جلوگیری از قطع گاز صنایع، توقف تولید، بیکاری کارگران و بروز مشکلات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به همکاری و مشارکت جدی مردم در صرفه‌جویی مصرف انرژی نیاز داریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت قابل توجه بخش خانگی و عمومی برای کاهش مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: برای مثال، ضرورتی ندارد مساجد در تمام ساعات شبانه‌روز گرم باشند؛ می‌توان گرمایش آنها را به ساعات برگزاری نماز و حضور مردم محدود کرد. در منازل نیز می‌توان با کاهش دمای محیط و استفاده از پوشش گرم‌تر، بدون آنکه اختلالی در زندگی روزمره ایجاد شود، مصرف انرژی را کاهش داد.

آقای پزشکیان عایق‌کاری در‌ها و پنجره‌ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی و مدیریت زمان فعالیت موتورخانه‌ها را از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه برشمرد و افزود: افرادی که دارای ویلا و خانه‌های دوم هستند نیز می‌توانند در این دوره از حضور غیرضروری در این اماکن خودداری کنند یا از روشن نگه‌داشتن مستمر موتورخانه‌ها و سامانه‌های گرمایشی در زمان عدم استفاده بپرهیزند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مهم‌ترین رکن تقویت تاب‌آوری کشور، حفظ پایداری چرخه تولید و صنعت است، اظهار داشت: اگر در بخش خانگی و عمومی، مساجد، مصلا‌ها و حسینیه‌ها اندکی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، قطعاً می‌توانیم در تحقق اهداف خود موفق باشیم.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه مسئولیت صرفه‌جویی نباید به دیگران واگذار شود، تصریح کرد: اگر هر فرد تصور کند که دیگران باید صرفه‌جویی کنند، با مشکل مواجه خواهیم شد. هر اقدام هرچند کوچک، اگر در مقیاس یک روستا یا یک محله انجام شود و در سراسر کشور گسترش یابد، با تجمیع در هزاران نقطه، به میزان قابل توجهی انرژی ذخیره خواهد کرد.

رئیس جمهور در واکنش به اقدام وزیر کشور در کاهش بخشی از روشنایی اتاق جلسه نیز اظهار داشت: اگر همه مردم در منازل و همه کارکنان در ادارات و محیط‌های کاری همین اقدام ساده را انجام دهند، مجموع این صرفه‌جویی‌ها در بخش گاز و برق، رقم قابل توجهی خواهد بود که می‌تواند به نفع تولید و صنعت و در جهت تقویت تاب‌آوری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تشکیل اتاق رصد لحظه‌ای عملکرد استان‌ها؛ عبور از جلسات تشریفاتی به نظارت و اقدام عملیاتی

رئیس‌جمهور در ادامه بار دیگر بر ضرورت تشکیل فوری اتاق رصد لحظه‌ای عملکرد استان‌ها در مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی سوخت تأکید کرد و گفت: سازوکار نظارت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان ارزیابی مستقیم و لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور فراهم باشد؛ به‌نحوی که بتوان از همین اتاق، در هر لحظه با یکی از دانشگاه‌ها یا ادارات استانی در شمال، غرب، شرق یا جنوب کشور ارتباط گرفت و درباره نحوه اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و اقدامات انجام‌شده از مسئولان مربوطه سؤال کرد و پاسخ روشن دریافت کرد.

آقای پزشکیان وزارت ارتباطات را نیز موظف کرد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اتصال لحظه‌ای دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌سازی امکان رصد مستمر عملکرد آنها را تأمین کند.

رئیس جمهور با تأکید بر تغییر رویکرد دولت از برگزاری جلسات صرفاً هماهنگی به سمت اجرای عملیاتی تصمیمات، خاطرنشان کرد: ما از مرحله برگزاری جلسات صرف و تشریفاتی عبور کرده و به مرحله اقدام و عملیات رسیده‌ایم. اگرچه انتقال پیام به شهرستان‌ها و شهر‌های مختلف و ایجاد تغییر در رفتار‌ها ممکن است به زمان نیاز داشته باشد، اما هنر مدیر در این است که با تکرار، پیگیری و استمرار پیام، آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفتار اجرایی تبدیل کند.

تقویت تاب‌آوری ملی و صیانت از اشتغال؛ اولویت راهبردی دولت در زمستان پیش‌رو

آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و پیامد‌های اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: امروز دنیا به دلیل اقدامات ضدبشری، جنگ‌طلبانه و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، متحمل مشکلات و خسارات سنگینی شده است، اما بیش از هر چیز، تاب‌آوری ملت ایران در برابر این حجم از مشکلات، بحران‌ها و فشارها، توجه و شگفتی دیگر جوامع را برانگیخته است و نگاه دنیا به ملت ایران متفاوت شده است.

رئیس جمهور تأکید کرد: همه ما باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم این تاب‌آوری روزبه‌روز تقویت شود و یکی از مهم‌ترین الزامات آن، حفظ پایداری تولید و صنعت کشور است.

آقای پزشکیان با تصریح بر اینکه تأمین و توزیع انرژی و سوخت مورد نیاز صنایع و بخش تولید، مهم‌ترین مسئله و اولویت دولت در شرایط کنونی است، افزود: اگر لازم باشد، شخصاً هر روز در جلسات کارگروه و کمیته مربوطه در وزارت کشور و اتاق رصد حضور خواهم یافت تا روند اجرای برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری شود.

رئیس‌جمهور همچنین نقش رسانه ملی را در فرهنگ‌سازی، تبیین ضرورت صرفه‌جویی متناسب با شرایط کشور در زمستان پیش‌رو و دعوت از مردم برای مشارکت در این مسیر بسیار مهم دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما برای تبدیل موضوع مدیریت مصرف انرژی به یک مطالبه و رفتار عمومی تأکید کرد.

آقای پزشکیان با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب در زمینه خروج کشور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، اظهار داشت: دولت نیز برای عبور عزتمندانه کشور از این شرایط در حال تلاش است، اما این موضوع نباید مانع برنامه‌ریزی دقیق و جدی برای مدیریت و صرفه‌جویی مصرف سوخت و انرژی شود. همه برنامه‌ها باید با جدیت پیگیری، اجرا و بر اجرای آنها نظارت شود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم در زمستان امسال حتی یک شغل از بین برود. هر میزان که در تحقق این هدف موفق عمل کنیم، به همان میزان در مدیریت شرایط کشور و تقویت تاب‌آوری اقتصادی موفق بوده‌ایم.

امضای تفاهم‌نامه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطوح استانی

در پایان این جلسه و در حضور رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطوح استانی، با محوریت کارگروه وزارت کشور، به امضای وزیران نفت، نیرو و کشور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه مدیریت یکپارچه مصرف انرژی در استان‌ها و عملیاتی‌سازی برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در سطوح مختلف اجرایی کشور به امضا رسید.