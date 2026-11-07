همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی آبادان روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه با حضور گسترده شهروندان، خانواده‌ها و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، این همایش با هدف ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی، ساعت ۷:۳۰ صبح از میدان شهدای قیام، ابتدای بلوار ساحلی بهمنشیر (بلوار امام حسین علیه‌السلام) آغاز شد و شرکت‌کنندگان مسیر تعیین‌شده تا پل ایستگاه هفت را پیمودند.

حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در این همایش، نشان‌دهنده مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزشی و سلامت‌محور بود.

در پایان این برنامه، جوایزی به قید قرعه بین شرکت‌کنندگان اهدا شد.

ترویج سبک زندگی سالم، تشویق خانواده‌ها به فعالیت بدنی و گسترش مشارکت عمومی در برنامه‌های ورزشی از دیگر اهداف برگزاری این همایش بود.