اجلاسیه ملی مرکز ارتباطات حوزه و نظام با حضور مدیران ارتباطات و رابطین استانی حوزه‌های علمیه در شیراز برگزار و بر تسهیل ارتباطات حوزه با دستگاه‌های نظام تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این اجلاسیه، مهدی رجایی‌نیا، مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، با اشاره به رسالت‌های این مرکز اظهار داشت: وظیفه اصلی این مجموعه، بحث و تسهیل ارتباطات حوزه‌های علمیه با نهاد‌ها و دستگاه‌های نظام در جهت پاسخ‌گویی به نیاز‌های آنهاست.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تفاهم‌نامه همکاری میان حوزه علمیه در سطح کشور و سازمان‌های مختلف منعقد شده است.

در این اسناد، ظرفیت‌های بزرگی در حوزه علمیه و دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است تا دو طرف با بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل، به یاری یکدیگر بشتابند.

رجایی‌نیا گفت: این مجموعه با راه‌اندازی حدود ۴۰ کمیته تخصصی و علمی، در راستای پاسخ‌گویی، تسهیل در حل مسائل دستگاه‌ها و همچنین تربیت نیروی انسانی کارآمد فعالیت می‌کند.