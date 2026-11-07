رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی بیان کرد: اعطای تسهیلات و فراهم‌کردن زمینه حمایت‌های قانونی و اجرایی از مؤسسان، باید در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان با اشاره به نقش بنیادین آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و شکل‌دهی به تحولات کشور گفت: آموزش و پرورش نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تربیت دانش‌آموزان و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه دارد؛ چراکه بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور، سرمایه انسانی آن است و توجه به کیفیت تربیت و آموزش این سرمایه، زیربنای پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش مبنای همه تحولات در نظام جمهوری اسلامی است، افزود: نگاه به آموزش و پرورش نباید صرفاً محدود به آموزش‌های رسمی و فعالیت‌های جاری باشد، بلکه باید ابعاد مختلف این مجموعه، از جمله زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و همچنین مؤلفه‌های نرم‌افزاری، به‌ویژه موضوعات تربیتی و پرورشی، به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

توجه به نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی در دولت چهاردهم، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز در استان گیلان بسیار ارزشمند و قابل توجه است و مشارکت و همراهی این عزیزان در حوزه مدرسه‌سازی، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت ارزشمند و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر خیرین و سایر دستگاه‌ها می‌تواند در تسریع روند توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری مؤثر باشد.

شورای آموزش و پرورش؛ محور تصمیم‌سازی و حل مسائل تعلیم و تربیت

محمودزاده با تأکید بر جایگاه شورای آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از بسترهای مهم هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطح استان تصریح کرد: باید از ظرفیت شورای آموزش و پرورش بیش از گذشته استفاده کنیم؛ چراکه این شورا محل طرح مسائل، هم‌اندیشی، تصمیم‌سازی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی افزود: اعضای شورا باید با نگاهی مسئولانه و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی استان، در مسیر شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی حرکت کنند. هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از موانع و چالش‌های آموزش و پرورش را برطرف کند.

ضرورت طرح مسائل مدارس و مراکز غیردولتی در شورای آموزش و پرورش

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به سهم مدارس غیردولتی در نظام آموزشی استان گیلان حمایتگفت: حدود ۲۵ درصد دانش‌آموزان استان گیلان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند و این سهم قابل توجه، ضرورت توجه ویژه به مسائل و نیازهای این مدارس را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: نظام مسائل مدارس و مراکز غیردولتی باید به‌صورت مشخص و کارشناسی‌شده در جلسات شورای آموزش و پرورش استان مطرح شود تا با مشارکت اعضای شورا و دستگاه‌های مسئول، زمینه اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و رفع موانع موجود فراهم شود.

حمایت از مؤسسان و تسهیل فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی بیان کرد: اعطای تسهیلات و فراهم‌کردن زمینه حمایت‌های قانونی و اجرایی از مؤسسان، باید در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

وی افزود: مصوبات شورای آموزش و پرورش باید متناسب با نیازها و شرایط مدارس و مراکز غیردولتی باشد و انتظارات، مطالبات و مسائل مؤسسان نیز فرصت طرح و بررسی در جلسات شورا را پیدا کند.

محمودزاده در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود با استفاده حداکثری از ظرفیت شورای آموزش و پرورش استان، تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و توجه به مسائل مدارس و مراکز غیردولتی، زمینه حمایت مؤثرتر از این بخش و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی در استان گیلان فراهم شود.