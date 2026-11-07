اداره کل مدیریت بحران مازندران نسبت به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، سیلابی شدن رودخانه‌ها، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما؛ در این هفته در استان هشدار داد. ‎

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ورود سامانه بارشی قابل‌ملاحظه به استان از بامداد روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵؛ نسبت به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، سیلابی شدن رودخانه‌ها، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما هشدار داد. ‎

حسینعلی محمدی شیرکلایی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ هواشناسی استان، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، و ورود این سامانه از بامداد شنبه به استان افزود: ابتدا ارتفاعات غربی و مرکزی، به‌ویژه مناطق هم‌مرز با استان‌های البرز و تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: از روز یکشنبه ۱۷ آبان تا صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان، فعالیت این سامانه بارشی به مناطق مختلف استان، به‌ویژه نواحی ساحلی تا میان‌بند گسترش خواهد یافت و مخاطراتی از جمله بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به شرایط جوی مناطق کوهستانی و سردسیر تصریح کرد: احتمال مه‌آلودگی و بارش برف در ارتفاعات وجود دارد و از شهروندان، روستاییان و مسافران درخواست می‌شود با توجه به شرایط پیش‌رو، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

محمدی پرهیز از تردد‌های غیرضروری، محدود کردن تردد‌های شبانه و خودداری از اسکان، توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها را از مهم‌ترین توصیه‌های ایمنی عنوان کرد و گفت: همچنین لازم است سازه‌های موقت و کم‌مقاومت در برابر وزش باد ایمن‌سازی شوند و شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر، تمهیدات لازم را برای مقابله با کاهش محسوس دما در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در آماده‌باش کامل قرار دارند، خاطرنشان کرد: با تأکید استاندار مازندران، سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت پیامد‌های احتمالی این سامانه ارتقا یافته است و انتظار می‌رود فرمانداران نیز ضمن حفظ آمادگی شهرستانی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به شهروندان را در دستور کار قرار دهند.