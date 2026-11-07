نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور از امروز( شنبه، 16 آبان) در تالار شیخ کلینی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان انرژی اتمی، نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای کشور از امروز تا ۲۰ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۷، در تالار شیخ کلینی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برپا شده است.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای کشور، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

در این رویداد، مجموعه‌ای از آخرین دستاورد‌های صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله تولید برق هسته‌ای، تولید رادیوداروها، توسعه فناوری پلاسما، کاربرد پرتو‌ها در صنایع مختلف و کشاورزی هسته‌ای به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر مردم با نقش و جایگاه فناوری هسته‌ای در ارتقای سلامت، توسعه علمی و صنعتی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی جامعه فراهم کرده است.