در اثر برخورد شدید یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه کشنده ولوو در محور دیهوک - بیرجند خراسان جنوبی، امروز (۱۶ آبان) یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

متلاشی شدن پراید و جان باختن راننده آن در اثر حواس‌پرتی در محور دیهوک - بیرجند

متلاشی شدن پراید و جان باختن راننده آن در اثر حواس‌پرتی در محور دیهوک - بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رییس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: این حادثه صبح امروز در کیلومتر ۷۶ این محور بین یک دستگاه پراید که از بیرجند در حرکت بود و یک دستگاه کشنده ولوو که از بندرعباس عازم مرز ماهیرود بود، رخ داد.

سرهنگ کاظمی افزود: در این حادثه راننده پراید در دم جان باخت و یک نفر سرنشین آن هم به شدت مصدوم و به بیمارستان بیرجندمنتقل شد که حال وی وخیم گزارش شده است.

وی گفت: علت حادثه انحراف به چپ سواری پراید ناشی از حواس پرتی اعلام شده است.