به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر امروز (شنبه، ۱۶ آبان) در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران گفت: در زمان جنگ نگران بودیم دشمن تجهیزات لجستیک صنعت برق را با تجهیزات نظامی اشتباه نگیرد، ایران ترانسفو پشتیبانی خوبی برای ما ایجاد کرد و از آنجایی که تامین تجهیزات در تاب آوری کشور مهم بود همکاری قوی انجام شد. این شرکت خدمات مهندسی هم به کشور‌های همجوار صادر می‌کند به همین دلیل از جایگاه ویژه‌ای در صنعت برق برخوردار است.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه تأمین به‌موقع ترانسفورماتور‌های مورد نیاز طرحهای حیاتی صنعت برق برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۶، تأمین مواد اولیه، طراحی، ساخت و تحویل ۶۵ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت نامی مجموع ۶۱۸۰ مگاولت‌آمپر، در اولویت برنامه تأمین و تولید گروه صنعتی ایران‌ترانسفو قرار می‌گیرد.

اله‌داد بیان کرد: همچنین شرکت توانیر مطابق توافقات انجام شده، تأمین نقدینگی متناسب برای خرید مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید این ترانسفورماتور‌ها را بر عهده خواهد داشت.

مدیرعامل توانیر گفت: این تفاهم‌نامه به امضای محمد اله‌داد، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت توانیر و مرتضی عبداللهی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی ایران‌ترانسفو رسید.

امضای تفاهم توانیر و زامیاد برای تامین خودرو‌های عملیاتی صنعت برق

همچنین، اله‌داد در حاشیه امضای تفاهم‌نامه با شرکت زامیاد گفت: گسترده‌ترین شبکه خدمات رسانی را شبکه برق دارد به طوری‌که ۴۳ میلیون مشترک با بیش از یک میلیون کیلومتر شبکه اصلی و بیش از ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل سرویس، حدود ۹۱۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور و نزدیک به ۱۰ میلیون چراغ معابر شهری و روستایی داریم به همین دلیل برای نوسازی شبکه نیازمند پشتیبانی و لجستیک مجهز هستیم.

وی افزود: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تامین خودرو‌های عملیاتی شرکت‌های توزیع نیروی برق با رعایت سایر مفاد قرارداد و طبق لیست اعلامی شرکت توانیر انجام می‌شود. منابع مالی این طرح در بودجه سال ۱۴۰۵ شرکت‌های توزیع نیروی برق پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل توانیر گفت: مبلغ پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه بر مبنای قیمت روز خودرو در زمان امضا محاسبه شده است. بدیهی است در صورت افزایش قیمت خودرو در زمان انعقاد قرارداد، قیمت روز خودرو مبنای قیمت‌گذاری محصول می‌شود.