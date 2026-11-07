با شروع بارش باران و برف دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان استان چهارمحال و بختیاری در حالت آماده باش هستند.

آمادگی دستگاه خدمات رسانی در چهارمحال و بختیاری/ بارش شدید باران و وزش باد

آمادگی دستگاه خدمات رسانی در چهارمحال و بختیاری/ بارش شدید باران و وزش باد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان از بارش باران و برف در نقاط مختلف استان و ووقع سلاب و کولاک برف خبر داد.

نوروزی افزود: بارش‌ها تا فردا در استان پیش بینی می‌شود و با خروج سامانه بارشی کاهش دما را خواهیم داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از آماده‌باش ۴۵۰ راهدار در ۴۲ راهدارخانه استان با بهره‌گیری از ۳۴۲ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی خبر داد.

سعید خدابخشی افزود: راهداران در حال انجام عملیات رفع آب‌شستگی، پاک‌سازی جوی‌ها و مسیر عبور آب‌های سطحی، بازگشایی دهانه پل‌ها و آبرو‌ها و ریزش‌برداری از محور‌های در معرض خطر هستند تا از بروز انسداد و اختلال در تردد جلوگیری شود.