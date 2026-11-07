رضا احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: امسال دوازدهمین دوره جشنواره بازی‌های ویدئویی را در اسفندماه برگزار خواهیم کرد.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره دلیل برگزاری جشنواره در اسفندماه، گفت: این زمان‌بندی هم به بازی‌سازان فرصت بیشتری برای ارسال آثار می‌دهد و هم به سنت دوره‌های اولیه جشنواره که در پایان سال برگزار می‌شد، بازمی‌گردد.

وی با اشاره به همکاری گسترده با آکادمی داوران جشنواره، گفت: تصمیم‌های اساسی و بنیادی جشنواره امسال با حضور اعضای آکادمی داوران گرفته شده و تلاش کردیم این نهاد را در فرآیند‌های تصمیم‌سازی بیشتر دخیل کنیم.

احمدی از برگزاری سایر رویداد‌های بنیاد در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: رویداد استریم که زمان برگزاری آن اعلام می‌شود؛ جشنواره بازی‌های جدی که در آذر و دی‌ماه برگزار می‌شود و لیگ قهرمانان بازی‌های ویدیویی که فرآیند آن تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: برخلاف پارسال که همه رویداد‌ها در قالب یک هفته با نام هفت‌خوان برگزار می‌شد، امسال رویداد‌ها در بازه چهار تا پنج ماهه به‌مرور برگزار خواهند شد تا هر رویداد فضای کافی برای حضور و دیده‌شدن داشته باشد.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: جوایز جشنواره امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بخش‌های جدیدی نیز به مسابقات اضافه شده است.

احمدی با اشاره به شفافیت فرآیند داوری امسال، افزود: امسال شفاف‌ترین دوره داوری در دوازده دوره گذشته را خواهیم داشت؛ داوران به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مربوط به خود، بازی‌ها را ارزیابی خواهند کرد.

وی گفت: فراخوان ثبت‌نام جشنواره از ۹ آبان‌ماه آغاز شده و بازی‌سازان می‌توانند آثار خود را از طریق سایت جشنواره ثبت کنند. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، فرآیند ارزیابی توسط هیئت انتخاب و سپس داوری تخصصی توسط ۱۸۳ عضو آکادمی داوران انجام خواهد شد.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: اختتامیه جشنواره بازی‌های ویدیویی در ۲۳ اسفندماه برگزار خواهد شد.