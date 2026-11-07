به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این همایش بین‌المللی با محور‌های مبانی و بنیان‌های نظری ریاضیات فازی، یادگیری ماشین و هوش محاسباتی فازی، سیستم‌های کنترل خبره و مدل‌های زبانی، بیوانفورماتیک و علوم پزشکی با رویکرد فازی، علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد فازی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا برگزار شد.

داده‌کاوی، بینایی ماشین و پردازش تصویر، سامانه‌های تعاملی و پردازش صوت‌شناختی، و سیستم‌های هوشمند در فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع معدنی، فولادی و مس، صنایع برق، نفت و پتروشیمی، اقتصاد، بانکداری، کشاورزی، رباتیک و کنترل هوشمند از دیگر محورهای این همایش بود.

این مراسم با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، انجمن سیستم‌های هوشمند ایران، شهرداری شیراز و جمعی از نهاد‌ها و مؤسسات معتبر ملی در دانشکده مهندسی این دانشگاه انجام گرفت.