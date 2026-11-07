رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع سه فقره تصادف مرگبار طی کمتر از ۱۸ ساعت در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: بارش باران، لغزندگی جاده‌ها و بی‌توجهی رانندگان به قوانین رانندگی، به قیمت جان سه نفر از هم‌وطنان تمام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی گفت: متأسفانه در پی وقوع سه تصادف منجر به فوت هم‌زمان با بارندگی و لغزندگی سطح جاده‌های استان، سه نفر جان خود را از دست دادند و بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم رعایت سرعت مطمئنه و نبستن کمربند ایمنی از عوامل اصلی تشدید تلفات بوده است.

وی افزود: ساعت ۱۸:۳۰ روز گذشته در محور جنوبی آزادراه قزوین–کرج (محدوده نیروگاه)، سقوط دو گونی کاه از یک خودروی باری ناشناس، موجب تغییر مسیر خودروی سواری شاهین و برخورد آن با پژو ۲۰۶ شد. در این حادثه، سرنشین عقب خودروی شاهین به دلیل نبستن کمربند ایمنی و شدت جراحات، جان باخت.

به گفته سرهنگ تقی خانی ؛ ساعت ۵ صبح امروز در کیلومتر ۴۶ محور جنوبی آزادراه قزوین–کرج (محدوده پادگان جوادنیا)، یک دستگاه اتوبوس به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده با کامیون برخورد کرد. بر اثر شدت تصادف، سه سرنشین اتوبوس که کمربند ایمنی نبسته بودند به بیرون پرتاب شدند و یک خانم ۳۸ ساله پس از سقوط به زیر اتوبوس جان باخت.

رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۱۱ امروز نیز در محدوده شهرستان تاکستان ( محور جنوبی آزادراه قزوین–زنجان)، یک دستگاه سواری سمند به دلیل آب‌گرفتگی معابر کنترل خود را از دست داد و پس از انحراف، واژگون شد که راننده ۴۲ ساله آن در دم جان سپرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی تداوم بارندگی‌ها در روز‌های آینده، تصریح کرد: مشاهدات میدانی گشت‌های پلیس حاکی از آن است که برخی رانندگان همچنان بدون توجه به شرایط جوی، با سرعت‌های غیرمطمئنه حرکت می‌کنند.

سرهنگ تقی‌خانی از رانندگان خواست ضمن خودداری از سفر‌های غیرضروری، حتماً سرعت مطمئنه، فاصله طولی ایمن و استفاده از کمربند ایمنی را جدی بگیرند. وی همچنین بر سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، روشن کردن چراغ‌ها در هوای بارانی و پرهیز از توقف در حاشیه آزادراه‌ها تأکید کرد.