دهیار اکرم آباد : میدان شهدای دانش‌آموز در خیابان آزادی اکرم‌آباد یزد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز حادثه مدرسه شجره طیبه میناب با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، امین یزدانی با اشاره به اجرای طرح میدان شهدای دانش‌آموز گفت: این میدان با تصمیم اعضای شورای اسلامی روستا و در راستای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب به این نام، نام‌گذاری شده است.

وی افزود: در طراحی المان این میدان از نماد درخت استفاده شده که برگ‌های آن یادآور دانش‌آموزان و کادر آموزشی شهید این مدرسه است.

دهیار اکرم‌آباد ادامه داد: همچنین نام شهید ماکان نصیری بر روی کتاب طراحی‌شده در این المان حک شده تا یاد و خاطره این شهید والامقام نیز گرامی داشته شود.

یزدانی با اشاره به هزینه اجرای این طرح بیان کرد: برای احداث و اجرای میدان شهدای دانش‌آموز در خیابان آزادی اکرم‌آباد، بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.