حجت الاسلام والمسلمین یاری در دیدار فرمانده انتظامی گیلان گفت: تعامل تنگاتنگ میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی یکی از بزرگترین سرمایه‌ها در راستای برقراری نظم، امنیت و احقاق حقوق عامه است.

امنیت پایدار و رضایت‌مندی مردم؛ هدف مشترک پلیس و دادگستری

امنیت پایدار و رضایت‌مندی مردم؛ هدف مشترک پلیس و دادگستری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان به همراه جمعی از مسئولان انتظامی با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری در این دیدار ضمن تشکر از حضور فرمانده انتظامی استان و هیئت همراه؛ تعامل تنگاتنگ و برادرانه میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی را یکی از بزرگترین سرمایه‌ها در راستای برقراری نظم، امنیت و احقاق حقوق عامه برشمرد و گفت: تقویت این هم‌افزایی، بازدارندگی در برابر جرایم را دوچندان کرده و بستر مناسب‌تری را برای خدمت‌رسانی بی‌منت و ارتقای رضایت‌مندی مردم ولایتمدار استان گیلان فراهم می‌کند.

فرمانده انتظامی گیلان هم در این دیدار، بر تقویت تعامل میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از جرایم و ارتقای امنیت پایدار تأکید کرد.

سردار حسین حسن‌پور با اشاره به وجود فضایی مملو از تعامل، همدلی و همراهی میان نیرو‌های انتظامی و دستگاه قضایی استان گفت: مجموعه انتظامی گیلان با تمام توان در کنار دستگاه قضایی قرار دارد تا در راستای پیشبرد اهداف سازمانی، پیشگیری از جرایم و مقابله قاطع با قانون‌شکنان گام بردارد.

وی با بیان اینکه اشرافیت کامل رئیس کل دادگستری به مأموریت‌ها، نویدبخش رشد و شکوفایی استان است، گفت: تمام تلاش و دغدغه مشترک پلیس و دستگاه قضایی، فراهم‌کردن آرامش و امنیت مطلوب برای مردم شریف استان و در نهایت افزایش سطح رضایت‌مندی شهروندان است.