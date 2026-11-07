وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مراحل پایانی تدوین صندوق توسعه عدالت آموزشی، گفت: اساسنامه انجمن اولیا و مربیان با هدف شکل‌گیری ساختاری مؤثر و تقویت نقش مشارکتی خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت در حال پیگیری است و نسبت به نهایی‌شدن آن امیدوار هستیم.

نهایی‌شدن اساسنامه انجمن اولیا و مربیان و صندوق توسعه عدالت آموزشی

نهایی‌شدن اساسنامه انجمن اولیا و مربیان و صندوق توسعه عدالت آموزشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان با حضور مدیران کل استان‌ها به صورت برخط، ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، بر ضرورت توجه مدیران به جزئیات، تقویت مشارکت اولیا و مربیان، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

کاظمی در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و مجموعه همکاران وزارت آموزش‌وپرورش، بر اهمیت توجه مدیران به جزئیات در کنار نگاه کلان و راهبردی تأکید کرد.

وی با بیان این‌که نگرش مدیران در ایجاد تحول سازمانی اهمیت اساسی دارد، تصریح کرد: یک مدیر موفق باید در کنار مسئولیت‌ها و نگاه‌های کلان، به کوچک‌ترین مسائل و افراد پیرامون خود نیز توجه داشته باشد. همه اعضای مجموعه، می‌توانند در پیشبرد اهداف سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.

ادای احترام به خدمات ماندگار دکتر فانی

وی درگذشت دکتر فانی را ضایعه‌ای سنگین برای نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: دکتر فانی شخصیتی برجسته، تأثیرگذار، دلسوز و دغدغه‌مند در حوزه آموزش‌وپرورش بود که خدمات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

کاظمی با اشاره به مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی مرحوم فانی در آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: ایشان حتی پس از پایان مسئولیت وزارت نیز ارتباط خود را با نظام تعلیم و تربیت حفظ کرد و به‌عنوان عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش به فعالیت ادامه داد.

قدردانی از حضور دانش‌آموزان و معلمان در مراسم ۱۳ آبان

کاظمی با قدردانی از حضور گسترده دانش‌آموزان، معلمان و مردم در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان و برنامه‌های هفته استکبارستیزی، اظهار کرد: حضور باشکوه جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در این مراسم، جلوه‌های ارزشمندی از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به انتشار تصاویری از حضور معلمان و دانش‌آموزان در برنامه‌های این روز، گفت: برخی معلمان با ابتکار و انگیزه شخصی، دانش‌آموزان کلاس خود را در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه کردند که این اقدامات بسیار ارزشمند و درس‌آموز است.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: باید معلمان و مدارسی را که با چنین ابتکار‌هایی زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند، شناسایی و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

برنامه‌های وزارتخانه باید حول محور مدرسه و معلم باشد

کاظمی در تشریح رویکرد اجرایی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: تمامی فعالیت‌هایی که در این وزارتخانه دنبال می‌شود، باید با محوریت مدرسه، معلم و کلاس درس شکل بگیرد.

وی با اشاره به ارائه برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی در جلسه پیشین شورای معاونان، خواستار حمایت همه‌جانبه از اجرای این برنامه‌ها شد و افزود: هدف نهایی از این اقدامات، دستیابی به خروجی‌های مؤثر و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی در مدارس است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از ارائه برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه در این نشست خبر داد و بر ضرورت ارائه و بررسی جامع برنامه‌های معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی در جلسات آینده شورای معاونان تأکید کرد.

اساسنامه انجمن اولیا و مربیان و صندوق توسعه عدالت آموزشی در آستانه نهایی‌شدن

کاظمی در ادامه از پیشرفت دو برنامه مهم در وزارت آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: اساسنامه انجمن اولیا و مربیان با هدف شکل‌گیری ساختاری مؤثر و تقویت نقش مشارکتی خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت در حال پیگیری است و نسبت به نهایی‌شدن آن امیدوار هستیم.

وی با اشاره به مراحل پایانی تدوین صندوق توسعه عدالت آموزشی، این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن دستاورد‌های مؤثری برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه داشته باشد.

قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس

کاظمی با قدردانی از حضور و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، گفت: پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش در سطوح ملی و استانی از سوی نمایندگان مجلس ارزشمند است و می‌تواند به حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه کمک کند.

وی از حضور دکتر احمدی‌سنگری و کوچکی نژاد، نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، در جلسه شورای معاونان قدردانی کرد و بر اهمیت تعامل و همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.