به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی کریمی افزود: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تداوم فعالیت امواج بارشی، تا اواسط وقت روز دوشنبه هفته جاری شاهد بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: براساس هشدار سطح نارنجی صادر شده در مرکز پیش بینی استان در طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی استان وجود خواهد داشت.

کریمی افزود: از اواخر وقت روز یکشنبه، شمالی شدن جریانات در منطقه، سبب کاهش محسوس دما در استان شده و توده هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی استان گفت: از بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ آبان با خروج سامانه بارشی از منطقه شرایط پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد که تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در شبانه روز گذشته اظهار کرد: نقده با ۱۹.۳ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با ۳ درجه بالای صفر خنک ترین شهر استان گزارش شده است.