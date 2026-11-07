مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان از طراحی و تولید نخستین پایشگر هوشمند مصرف انرژی در این استان با هدف بهینه‌سازی مصرف برق و کمک به مدیریت ناترازی انرژی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، شهرام ملایی هزاروندی گفت: کارشناسان و پژوهشگران اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان موفق به طراحی و تولید این پایشگر شده‌اند که با فراهم کردن امکان رصد و مدیریت هوشمند مصرف برق، نقش مؤثری در کاهش مصارف غیرضروری و افزایش بهره‌وری انرژی دارد.

وی افزود: نمایش لحظه‌ای میزان مصرف برق، ارسال هشدار در صورت افزایش مصرف، ثبت و ذخیره اطلاعات، اتصال آسان و پایدار و مدیریت دقیق و قابل اعتماد مصرف انرژی از جمله قابلیت‌های این پایشگر است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با اشاره به طراحی صنعتی و مقاوم این محصول ادامه داد: این پایشگر برای استفاده در منازل، ادارات و صنایع طراحی شده است.

ملایی هزاروندی خاطرنشان کرد: طراحی و تولید این محصول نشان‌دهنده ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه این مجموعه در ارائه راهکارهای کاربردی برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور است.