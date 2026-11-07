به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم مسئولان بر تقویت اقتصاد مردمی، رفع موانع تولید و توسعه بخش تعاون تأکید کردند.

لهونی، استاندار کردستان، تعاون را از ارکان اصلی اقتصاد دانست و بر تقویت اقتصاد مردمی تأکید کرد.

مسئولان اقتصادی و نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس نیز رفع موانع تولید، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تعاونی‌ها را ضروری دانستند.

به گفته صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، بیش از دو هزار تعاونی با اشتغال ۱۸ هزار نفر در استان فعالیت دارند.