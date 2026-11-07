

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ امروز و در ورزشگاه غدیر اهواز، استقلال خوزستانی پذیرای استقلال تهران خواهد بود.

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال تهران در این دیدار، ترکیب زیر را به میدان می‌فرستد:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیر محمد رزاق‌نیا، ماشاریپوف، حسین گودرزی، عارف آغاسی، محمدرضا آزادی و محمدحسین اسلامی