مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آمادگی نیروهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان به دنبال بارش‌های پاییزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری افزود: همزمان با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی گفت: نیروهای راهداری با حضور میدانی، پایش وضعیت راه‌ها، بررسی نقاط حادثه‌خیز، کنترل وضعیت آب‌روها و پاکسازی مسیرهای عبور آب، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا ضمن پیشگیری از بروز اختلال در تردد، در صورت وقوع حوادث و انسداد احتمالی محورها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.