فیلم سینمایی «آن سفر کرده» محصول سال ۱۳۶۳ و مستند «صحن حضرت زهرا (س)» امروز شانزدهم آبان از شبکه‌های نمایش و مستند پخش می‌شوند.

پخش فیلم سینمایی «آن سفر کرده» و مستند «صحن حضرت زهرا (س)» از قاب سیما

پخش فیلم سینمایی «آن سفر کرده» و مستند «صحن حضرت زهرا (س)» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «آن سفر کرده» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد نیک‌آذر، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان رحمان را روایت می‌کند که با پدر پیر و افلیج خود و دو فرزندش در روستا زندگی می‌کند؛ رحمان پس از سال‌ها کار در گاوداری ارباب، به توصیه پدرش در زمین مزروعی خود مشغول کشت و کار می‌شود.

فردوس کاویانی و سیاوش طهمورث از بازیگران این اثر سینمایی هستند.

همچنین مستند «صحن حضرت زهرا (س)» با روایت روند ساخت این صحن از آغاز عملیات تا مراحل کنونی، امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.