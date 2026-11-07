به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کلنگ احداث کارخانه اسباب‌بازی توسط حسین افشین به مساحت ۴ هزار مترمربع زمین زده شد.

در این کارخانه قراراست تولید اسباب‌بازی‌های باکیفیت ایرانی با الگوگیری از قهرمانان ملی ساخته شود.

همچنین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از مجموعه‌های صنعتی کرمان موتور، کارخانه قوای محرکه، خودروسازان بم و مدیران خودرو بازدید کرد و با ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌های صنعتی و توانمندی‌های فناورانه این مجموعه‌ها آشنا شد.

در این بازدیدها، فرصت‌های توسعه همکاری میان شرکت‌های صنعتی و زیست‌بوم فناوری و نوآوری، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در صنعت خودروسازی و تقویت ارتباط آموزش‌های مهارتی با نیاز‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.