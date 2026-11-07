رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با تأکید بر ضرورت کاهش حوادث ترافیکی از طریق برنامه‌ریزی علمی و آموزش مؤثر، از ثبت ۵۵ حادثه ترافیکی در سه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرح‌زادی با اشاره به تشکیل کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیکی اظهار داشت: این کمیته به‌عنوان اتاق فکر تخصصی، با هدف بررسی علمی و فنی حوادث ترافیکی در حوزه پیشگیری و مقابله فعالیت می‌کند.

وی افزود: در این کمیته نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و تحقیقاتی گرد هم می‌آیند و با بررسی تجربه‌های موفق جهانی و تطبیق آنها با شرایط بومی، راهکار‌های عملی و مؤثر برای کاهش حوادث رانندگی ارائه می‌کنند.

فرح‌زادی، آموزش اثربخش را یکی از محور‌های مهم این کمیته دانست و گفت: آموزش‌ها باید علاوه بر ارتقای سطح آگاهی افراد، موجب اصلاح نگرش و تغییر رفتار در جامعه شود. همچنین انجام مطالعات تحقیقاتی درباره گروه‌های پرخطر و افرادی که بیشترین سهم را در حوادث ترافیکی دارند، از دیگر محور‌های مورد توجه است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به مأموریت‌های متعدد اورژانس پیش‌بیمارستانی در روز‌های اخیر تصریح کرد: تنها در سه روز گذشته و هم‌زمان با شرایط جوی گرد و غبار و بارندگی، ۵۵ حادثه ترافیکی ثبت شده که نیرو‌های اورژانس با حضور در صحنه، مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

وی این آمار را قابل توجه دانست و تأکید کرد: باید با تکیه بر مطالعات علمی، شناسایی عوامل خطر، آموزش هدفمند و برنامه‌ریزی کارشناسی، برای کاهش حوادث ترافیکی اقدام کرد.

فرح‌زادی خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیکی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، برای طرح و پیگیری به شورای عالی ترافیک ارائه می‌شود.