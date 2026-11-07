با شکوفا شدن مزارع زعفران در شهرستان رباط‌کریم، فصل برداشت این محصول ارزشمند آغاز شد و مزارع منجیل‌آباد با گل‌های بنفش، جلوه‌ای تازه به این منطقه بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز فصل برداشت زعفران، مزارع منجیل‌آباد رباط‌کریم سرشار از گل‌های بنفش زعفران شده و جلوه‌ای تازه از ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان را به نمایش گذاشته‌اند.

همزمان با فصل گل‌دهی زعفران، کشاورزان منجیل‌آباد برداشت گل‌های زعفران را آغاز کرده‌اند، محصولی که علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های کشاورزی منطقه دارد.

کشت زعفران در منجیل‌آباد، بخشی از ظرفیت تولید محصولات کشاورزی شهرستان رباط‌کریم است که با تلاش کشاورزان منطقه، هر سال در فصل پاییز به بار می‌نشیند و مزارع را به منظره‌ای تماشایی تبدیل می‌کند.