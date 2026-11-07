مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: استان با شناسایی بیش از ۱۹میلیون تن ذخیره قطعی سیلیس به عنوان قطب تولید سیلیس کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سخاوت خیرخواه افزود: در حال حاضر احداث واحدهای متنوع در زمینه فرآوری سیلیس، طلا، مس و انواع سنگ‌های تزیینی و افزایش ارزش افزوده به عنوان یکی از فرصت های سرمایه‌گذاری در استان مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته به تعداد۱۸ فقره پروانه اکتشاف و ۳۹ فقره پروانه بهره برداری معدنی جدید صادر شده است.

خیرخواه اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال نیز ۱۲ فقره پروانه اکتشاف و ۱۵ فقره پروانه بهره برداری تا کنون صادر شده است.

مدیرکل صمت استان همچنین در خصوص ظرفیت استخراج نیز خاطرنشان کرد: ظرفیت استخراج معادن استان بالغ بر ۲۰ میلیون تن تخمین زده می شود.

وی فعال سازی معادن استان را جزو برنامه های جدی اعلام کرد و گفت: در این راستا در خصوص پیشگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره های ارزش مواد معدنی استخراجی؛ عملیات اجرایی احداث چندین واحد فرآوری بخصوص در حوزه سیلیس و سنگ های تزئینی در استان آغاز شده است.

خیرخواه با اشاره به عمده برنامه‌ها وحمایت ها در خصوص به روز رسانی تجهیزات معادن،گفت: تسهیل در واردات ماشین آلات معدنی به منظور افزایش تولید و بهره وری بیشتر از معادن و دیگری تسهیل در صدور مجوزهای معدنی با استفاده از ظرفیت شورای معادن استان و کارگروه تعامل است که هر دو کارگروه به طور منظم برگزار می‌شود و در هر کارگروه بالغ بر ۳۰ عنوان مسایل توسعه‌ای معادن و رفع مشکلات آنها بررسی و تصمیم‌گیری می شود.