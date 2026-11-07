به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، با اعلام برگزاری نمایشگاه طرح‌های راه‌یافته به مرحله داوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بیست‌وهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانش‌آموزی)، گفت: این نمایشگاه امروز و فردا ۱۷ آبان به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برپاست و حدود ۱۵۰ دانش‌آموز از ۲۴ استان کشور، در قالب ۸۵ طرح، ایده‌ها و دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه خود را ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه برگزاری بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی افزود: این جشنواره بستری ارزشمند برای شناسایی، هدایت، حمایت و معرفی استعداد‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان است و فرصتی فراهم می‌آورد تا پژوهشگران نوجوان، مسیر تبدیل ایده به طرح، پژوهش و ارائه دستاورد را تجربه کنند.

یاوری، آثار راه‌یافته به این مرحله را حاصل اندیشه، خلاقیت و تلاش مستمر دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: این نمایشگاه جلوه‌ای از توانمندی علمی و فکری نسل آینده‌ساز کشور است؛ نسلی که با تقویت روحیه پرسشگری، مسئله‌شناسی و پژوهش می‌تواند در پیشرفت علمی و فناوری ایران اسلامی نقش‌آفرین باشد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره تنوع موضوعی آثار گفت: طرح‌های دانش‌آموزان در حوزه‌های برق و الکترونیک، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، سلول‌های بنیادی، شیمی، طراحی و ساخت بازی، علوم اجتماعی و روان‌شناسی، علوم دینی و قرآن‌پژوهی، علوم زیستی و پزشکی، علوم شناختی، عمران، فناوری نانو، فیزیک و نجوم، کامپیوتر، کشاورزی و منابع طبیعی، معماری، مکاترونیک، مکانیک، هنر و هوش مصنوعی ارائه می‌شوند.

وی افزود: در جریان این رویداد، دانش‌آموزان با حضور در برابر هیئت داوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تشریح ایده‌ها، فرایند اجرای پژوهش و دستاورد‌های طرح‌های خود می‌پردازند و به پرسش‌های تخصصی داوران پاسخ می‌دهند. این فرایند، علاوه بر ارزیابی آثار، فرصتی برای تقویت توان استدلال، ارائه علمی و بهره‌مندی از دیدگاه‌های تخصصی فراهم می‌کند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت ارتباط جامعه با فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان تصریح کرد: بازدید از این نمایشگاه، زمینه آشنایی با ظرفیت‌های پژوهشی نوجوانان سراسر کشور، گفت‌وگوی مستقیم با صاحبان آثار و تبادل تجربه میان علاقه‌مندان علم و فناوری را فراهم می‌آورد. حضور فرهنگیان، خانواده‌ها، دانشگاهیان و فعالان علمی و پژوهشی نیز می‌تواند موجب دلگرمی و تقویت انگیزه دانش‌آموزان برای تداوم این مسیر شود.