رییس جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: شلتوک از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار شالیزار‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود تا اواخر آبان، کشاورزان این منطقه بیش از ۴۰ هزار تن محصول برداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: شلتوک از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار شالیزار‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود تا اواخر آبان، کشاورزان این منطقه بیش از ۴۰ هزار تن محصول برداشت کنند.

اسماعیل بوستانی افزود: شمیم، فجر، گهر، هاشمی و ضیغمی از ارقام پرمحصول شلتوک در این شهرستان است که به دلیل مرغوبیت و عطر برنج تولیدی، یکی از قطب‌های تولید محصول در جنوب کشور محسوب می‌شود.