مدیرکل هواشناسی فارس اعلام کرد : سامانه بارشی از فردا یکشنبه ۱۷ آبان تا صبح دوشنبه ۱۸ آبان با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات استان فعال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی در استان خبر داد و اعلام کرد که این سامانه از فردا یکشنبه ۱۷ آبان تا صبح دوشنبه ۱۸ آبان با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات فعال می‌شود

قاسم حسینی اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی از فردا یکشنبه ۱۷ آبان در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان تشدید می‌شود و شهرستان‌های رستم، ممسنی، سپیدان، اقلید، کوه‌چنار، کازرون، فیروزآباد، بیضا، شمال شهرستان مرودشت، غرب شهرستان آباده و غرب شهرستان شیراز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه بارش باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است، افزود: در ارتفاعات شمالی استان نیز بارش پراکنده برف دور از انتظار نیست و پس از عبور سامانه بارشی، کاهش دما به‌ویژه در مناطق تحت تأثیر پیش‌بینی می‌شود.

احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به آثار احتمالی فعالیت این سامانه بارشی بیان کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی جاده ها وجود دارد.

حسینی کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی را از دیگر پیامد‌های احتمالی این سامانه برشمرد.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت سامانه بارشی گفت: شهروندان در تردد‌های جاده‌ای، به‌ویژه در آزادراه شیراز ـ اصفهان، احتیاط لازم را داشته باشند و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین پرهیز از سفر‌های غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر و احتیاط در انجام فعالیت‌های عمرانی را از دیگر توصیه‌های این هشدار عنوان کرد.

حسینی با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی افزود: آمادگی مجموعه راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در جاده های بین‌شهری ضروری است.

مدیرکل هواشناسی فارس بر ضرورت خودداری از توقف خودرو‌ها در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده تأکید کرد.