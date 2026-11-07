رئیس پلیس راه آذربایجان غربی از بارش باران و لغزندگی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و از رانندگان خواست از عجله و شتاب پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سرهنگ‌ رضا پناهی مقدم با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در هوای بارانی افزود: رانندگی در روزهای بارانی نسبت به دیگر روزها دشوارتر و قدری پیچیده است و خیس بودن زمین، زاویه دید محدود و کاهش سرعت رفت و آمد، همگی دست به دست هم می‌دهند تا طاقت رانندگان پایین آمده و رانندگی در روزهای بارانی برای آنها از کاری لذت بخش به کاری خسته کننده تبدیل شود.

رئیس پلیس راه استان ادامه داد: اگر در چنین شرایطی خودرو شروع به لغزیدن کرد به آهستگی پا را از روی پدال گاز برداشته و فرمان را در جهتی که می‌خواهید جلوی ماشین حرکت کند، قرار دهید.

سرهنگ پناهی مقدم با بیان اینکه در شرایط جوی معمول و به صورت استاندارد، رانندگان باید فاصله ۳ الی ۴ ثانیه‌ای با خودرو جلوی خود داشته باشند که به هنگام رانندگی در زیر بارش باران این عدد به ۵ ثانیه افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: با این کار علاوه بر داشتن زمان کافی برای عکس‌العمل در جاده لغزنده از پاشیده شدن آب بر روی خودرو شما هم که موجب حادثه می‌شود، جلوگیری خواهد شد.