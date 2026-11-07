مشاور سابق رابرت کندی جونیور، کالی مینز اعلام کرد: فساد در دولت ترامپ و فعالیت یک گروه محدود از افراد برای منافع شخصی و خانوادگی، از جمله اعمال نفوذ در تخصیص بودجه و حمایت از شرکت‌های خاص، از دلایل استعفای او بودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از اکسیوس، کالی مینز، مشاور سابق رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، اعلام کرد: وجود فساد درون دولت ترامپ و فعالیت یک گروه محدود از افراد برای منافع شخصی و خانوادگی، از جمله اعمال نفوذ در تخصیص بودجه و حمایت از شرکت‌های خاص، او را به استعفا وا داشت.

فساد اقتصادی

در گزارش اکسیوس آمده است: کالی مینز، مشاور سابق رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، اعلام کرد به علت فساد داخلی در دولت ترامپ و فعالیت یک «گروه متمرکز» از افراد، از سمت خود در دولت استعفا کرده است.

مینز دو هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دولت ترامپ را ترک کرد؛ انتخاباتی که در آن جمهوری‌خواهان با موجی گسترده از پیروزی‌های دموکرات‌ها مواجه شدند. او یکی از نخستین اعضای سابق دولت ترامپ است که درباره تجربه خود در قوه مجریه به صورت علنی سخن می‌گوید.

مینز گفت: «واقعیت ساده درباره اینکه چرا استعفا کردم این است که در دولت ترامپ گروه بسیار محدودی از افراد وجود دارند که با آنچه مردم به خاطرش رأی داده‌اند، در تضاد هستند و صادقانه بگویم، فکر می‌کنم کاملاً روشن است که آنها کار‌هایی را به دلایل دیگری انجام می‌دهند.»

وی افزود: «به‌ویژه در بسیاری از موارد، برای ثروتمند کردن خانواده‌های شان.»

یکی از جنجالی‌ترین ادعا‌های او این بود که شرکت‌هایی که دختر سوزی وایلز، رئیس دفتر سابق کاخ سفید و از چهره‌های باسابقه نزدیک به ترامپ، را به‌عنوان لابی‌گر استخدام کرده‌اند، در دریافت بودجه از دولت در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند.

این قسمت از برنامه «تجربه جو روگان» اندکی پیش از آن منتشر شد که ترامپ اعلام کند استیون میلر جای وایلز را به‌عنوان رئیس دفتر کاخ سفید خواهد گرفت.

واکنش کاخ سفید

در واکنش به این ادعاها، آلیسون شوستر، سخنگوی کاخ سفید، به اکسیوس گفت: دولت ترامپ «هم‌اکنون دستاورد‌های گسترده‌ای» در پیشبرد دستورکار «سلامت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» به دست آورده است؛ از جمله بازنگری اساسی در دستورالعمل‌های تغذیه‌ای آمریکا، حذف مواد مصنوعی از زنجیره غذایی و سرمایه‌گذاری در کشاورزی احیاگر.

«وزارت بهداشت آمریکا» درخواست اکسیوس برای اظهارنظر را به پستی از کندی در شبکه اجتماعی ایکس ارجاع داد. کندی در این پست گفته بود که او و ترامپ «قصد دارند به مبارزه ادامه دهند تا زمانی که این مردم آمریکا ــ نه نفوذ شرکت‌ها ــ باشند که سیاست‌های بهداشتی کشور را تعیین می‌کنند.»

مینز در گفت‌وگویی با جو روگان بار دیگر به اختلافات بر سر حمایت دولت ترامپ از شرکت بایر، تولیدکننده علف‌کش راندآپ (Roundup) پرداخت؛ موضوعی که در بحبوحه تلاش جنبش «سلامت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» برای تشدید برخورد با مواد شیمیایی مانند گلیفوسات، ماده فعال موجود در این علف‌کش، اهمیت پیدا کرده است.

او گفت: یک وکیل وزارت دادگستری که پیش‌تر در یک شرکت حقوقی فعال در همکاری با بایر کار کرده بود، ظاهراً پیش‌نویس نظری را تهیه کرده که در آن از دیوان عالی آمریکا خواسته شده بود پرونده بایر را بررسی کند و مسئولیت حقوقی این شرکت در قبال دعاوی ناشی از استفاده از علف‌کش را محدود سازد.

دولت ترامپ همچنین در ماه آوریل از تلاش‌های بایر برای محدود کردن شکایت‌هایی حمایت کرد که مدعی بودند علف‌کش راندآپ موجب سرطان می‌شود. این اقدام با انتقاد فعالان جنبش «سلامت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» مواجه شد که خواستار بررسی و نظارت بیشتر بر این ماده شیمیایی بودند.

در نهایت، دیوان عالی آمریکا حکم داد قوانین فدرال، فراتر از الزامات تعیین‌شده از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، شرکت‌ها را ملزم به درج هشدار درباره خطر سرطان روی محصولات نمی‌کند.

اختلاف بر سر تعریف «غذای فوق‌فرآوری‌شده»

مینز همچنین از تأخیر در ارائه تعریف رسمی از «غذای فوق‌فرآوری‌شده» ابراز نارضایتی کرد؛ موضوعی که یکی دیگر از اولویت‌های اصلی جنبش «سلامت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» محسوب می‌شود.

او گفت: «میزان خشم و لابی‌گری در این موضوع، فقط برای اینکه یک تعریف ساده ارائه شود، باورنکردنی است؛ چون شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی نمی‌خواهند مردم حقیقت را بدانند.»

مینز در نامه استعفای خود قید کرده بود برای او افتخار بزرگی بوده است که در بازنگری دستورالعمل‌های تغذیه‌ای آمریکا، توسعه درمان‌های روان‌گردان، ممنوعیت استفاده از مزایای برنامه کمک تغذیه‌ای مکمل برای خرید نوشابه و همچنین ترغیب شرکت‌های مواد غذایی به حذف داوطلبانه رنگ‌های مصنوعی و سایر افزودنی‌ها از محصولات مشارکت داشته باشد.