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بیش از 20 هزار زندانی بدهکار مالی در زندان های سراسر کشور محبوس هستند که با تعین تکلیف تاخیر تادیه یا همان افزایش بدهی در گذر زمان، زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، خسارت تاخیر تادیه یا پرداخت بدهی به نرخ روز؛ مسئلهای که گاهی باعث چند برابر شدنِ بدهیِ محکومان مالی میشود.
سخنگوی قوه قضائیه از راه اندازی سامانه اقدامات حمایتیِ سازمان زندانها برای کمک به بدهکاران مالی و تدابیر تکمیلی برای کاهش آمار محکومانِ مالی خبر داد.
ملیحه پژمان گزارش میدهد: