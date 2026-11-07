تأخیر تأدیه؛ بدهی که هر روز بیشتر می‌شود

بیش از 20 هزار زندانی بدهکار مالی در زندان های سراسر کشور محبوس هستند که با تعین تکلیف تاخیر تادیه یا همان افزایش بدهی در گذر زمان، زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم می شود.