به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش‌وپرورش گفت: ضحا زارعی دژکوه، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان فرزانگان دهدشت، در شصت‌وچهارمین همایش ملی جایزه البرز دانش‌آموزی، معروف به «نوبل ایرانی»، موفق به کسب مقام نخست کشور شد.

رضایی کسب این موفقیت ارزشمند را نشان‌دهنده استعداد، توانمندی و ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان دانست و آن را مایه مباهات جامعه تعلیم‌وتربیت عنوان کرد.

ایوب رضایی با تبریک این افتخار به دانش‌آموز برگزیده، خانواده وی، فرهنگیان و مجموعه آموزشی دبیرستان فرزانگان دهدشت اظهار کرد: دستیابی به چنین جایگاهی در یکی از معتبرترین رویداد‌های ملی شناسایی و حمایت از نخبگان علمی کشور، حاصل تلاش مستمر، پشتکار و انگیزه علمی است و ضرورت حمایت هدفمند از استعداد‌های درخشان دانش‌آموزی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی ضحا زارعی دژکوه افزود: این دانش‌آموز نخبه پیش از این نیز موفق به کسب رتبه برتر جشنواره نوجوان خوارزمی، تألیف و انتشار دو مقاله در نشریات ملی و بین‌المللی و رتبه برتر استانی جشنواره پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی در محور گیاهان دارویی شده است.

رضایی کسب مدال طلای المپیاد کشوری مهارت‌های امدادی دادرس جمعیت هلال‌احمر و دو رتبه برتر استانی در المپیاد ورزشی مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) را از دیگر افتخارات این دانش‌آموز توانمند برشمرد.

استقبال گسترده دانش‌آموزان از جایزه البرز

شصت‌وچهارمین سال جایزه البرز دانش‌آموزی امسال با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان سراسر کشور همراه شد؛ به‌گونه‌ای که ۹ هزار و ۷۹۲ دانش‌آموز از ۳۱ استان کشور در این رویداد ثبت‌نام کردند که بیش از چهار برابر آمار سال گذشته است. از این تعداد، ۶ هزار و ۵۵۸ نفر دختر و سه هزار و ۲۳۴ نفر پسر بودند.

جایزه البرز؛ فرصتی برای شناسایی و حمایت از نخبگان

جایزه البرز که به‌عنوان «نوبل ایرانی» شناخته می‌شود، از رویداد‌های باسابقه و معتبر علمی کشور در زمینه شناسایی، معرفی و حمایت از استعداد‌های برتر است.