به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست تخصصی علمی «سالم و زیبا بمان» با محوریت ارتقای سلامت و توانمندسازی بانوان و با هدف ارتقای سواد سلامت بانوان، ترویج فرهنگ خودمراقبتی و توانمندسازی زنان، با حضور جمعی از بانوان، فعالان اجتماعی و اساتید برجسته کشوری در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان مازندران برگزار شد.

این نشست تخصصی با محوریت ارتقای آگاهی‌های سلامت جسمی و روانی، نهادینه‌سازی فرهنگ خودمراقبتی و تقویت نقش بانوان در حفظ سلامت خانواده و جامعه برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی استان مازندران در این نشست با تأکید بر اهمیت سلامت زنان در تحکیم بنیان خانواده گفت: یکی از اهداف اصلی این برنامه، ترویج فرهنگ خودمراقبتی در میان بانوان و فعالان حوزه‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه توانمندسازی آنان است.

خانم رحمانی با اشاره به اینکه زنان و مادران از ارکان اصلی سلامت اجتماعی خانواده هستند، افزود: بانوان معمولاً توجه و مراقبت زیادی نسبت به سلامت اعضای خانواده دارند، اما گاهی از سلامت جسمی و روانی خود غافل می‌شوند؛ بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود تا زنان نیز بیش از گذشته به سلامت و نشاط خود توجه کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به مأموریت‌های این سازمان در حوزه پیشگیری، آموزش و توانمندسازی تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی برای بانوان در سطح استان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی، سلامت جسم و روان و افزایش نشاط اجتماعی داشته باشد.

معصومه مؤمن‌زاده مدیر امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران و دبیر اجرایی این نشست نیز هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای سواد سلامت بانوان، توانمندسازی و نهادینه‌سازی فرهنگ خودمراقبتی عنوان کرد.

این نشست با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته کشوری و با مشارکت مجموعه‌های مرتبط از جمله اداره کل بهزیستی و آموزش و پرورش، فرصتی برای تبادل دانش، افزایش آگاهی و ارائه راهکار‌های علمی در زمینه سلامت زنان فراهم کرد.

توجه به سلامت زنان، تنها مراقبت از یک فرد نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای سلامت خانواده، پویایی جامعه و ساختن نسلی سالم‌تر است.